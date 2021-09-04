Возле метро "Пионерская" столкнулись легковушка и фургон

В результате ДТП пострадал водитель небольшой машины.

В ночь на 4 сентября в Приморском районе произошла жесткая авария. Возле станции метро "Пионерская" столкнулись фургон и легковой автомобиль. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

От удара у тяжеловесной машины оторвало бампер. Легковушка серьезно повредилась. Водитель небольшой иномарки отделался ушибами.

На записи с камер наблюдения видно, что авария произошла, когда легковушка поворачивала. Фургон на высокой скорости не пропустил машину и снес ее.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Софийской улице произошло ДТП с участием инкассаторской машины.

Видео: Piter.tv