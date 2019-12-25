На Софийской улице произошло ДТП с участием инкассаторской машины

Пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием "Газели", автомобиля Lada и инкассаторской машины. Об этом 2 сентября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла утром у дома №76 на Софийской улице. На место тут же прибыли сотрудники полиции и спасательной службы. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы писали, что водителя маршрутки привлекли за ДТП с погибшим пассажиром в Курортном районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сап Вардыкурян