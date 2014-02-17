Водителя маршрутки привлекли за ДТП с погибшим пассажиром в Курортном районе

Автобус принадлежит АО "Третий парк".

Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор водителю маршрутки, из-за которого погибла пассажирка. ДТП произошло 3-го февраля 2021-го года на Приморском шоссе недалеко от Солнечного.

Суд установил, что Карен Чалян не снизил скорость на повороте, из-за чего автобус занесло, и транспортное средство врезалось в опору электросвещения. После этого коммерческий автобус перевернулся. Маршрутка двигалась со скоростью 90 км/час. Таким образом, водитель нарушил ПДД.

В результате ДТП скончалась одна пассажирка. Она получила многочисленные травмы.

Суд назначил Чаляну лишение свободы на 2 года в колонии-поселении и запрет на управление транспортным средством на 3 года.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб