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Водителя маршрутки привлекли за ДТП с погибшим пассажиром в Курортном районе
Сегодня, 17:36
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Водителя маршрутки привлекли за ДТП с погибшим пассажиром в Курортном районе

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Автобус принадлежит АО "Третий парк".

Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор водителю маршрутки, из-за которого погибла пассажирка. ДТП произошло 3-го февраля 2021-го года на Приморском шоссе недалеко от Солнечного.

Суд установил, что Карен Чалян не снизил скорость на повороте, из-за чего автобус занесло, и транспортное средство врезалось в опору электросвещения. После этого коммерческий автобус перевернулся. Маршрутка двигалась со скоростью 90 км/час. Таким образом, водитель нарушил ПДД. 

В результате ДТП скончалась одна пассажирка. Она получила многочисленные травмы. 

Суд назначил Чаляну лишение свободы на 2 года в колонии-поселении и запрет на управление транспортным средством на 3 года. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, маршрутка, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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