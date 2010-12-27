Nissan повис на двух оградах у станции метро "Парнас"

Авария случилась прямо у пешеходного перехода.

Утром 12 марта жители Петербурга сообщили об аварии, которая произошла возле станции метро "Парнас". По словам очевидцев, на улице Михаила Дудина Nissan X-Trail повис сразу на двух оградах. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что ДТП случилось прямо у пешеходного перехода. Иномарка пробила сразу два железных ограждения и повисла на них.

Многие пользователи интернета не могут понять, как такое могло случиться. Некоторые предположили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем, другие порадовались, что он не вылетел на встречку или того хуже – на пешеходный переход.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург