73-летний петербуржец продал авто и лишился 6 млн рублей

Все средства он перевёл мошенникам.

Полиция Василеостровского района проводит проверку по факту многомиллионного мошенничества в отношении 73-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 4 сентября обратился 73-летний пенсионер. Он рассказал, что в период с 26 по 31 августа ему поступали звонки от неизвестных, которые под предлогом сохранности денежных средств убедили его перевести через различные банкоматы на неизвестные счета личные сбережения, кредитные средства, а также денежные средства, полученные от продажи Nissan X-Trail. В общей сложности пенсионер лишился 6 517 710 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Матроса Железняка задержали курьера телефонных мошенников.

Фото: Piter.tv