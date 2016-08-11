На Матроса Железняка задержали курьера телефонных мошенников

Он забрал у пенсионерки более 1 млн рублей.

Полицейскими задержан курьер телефонных мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во втором часу ночи 31 августа в полицию обратилась 70-летняя жительница дома по улице Бабушкина. Она рассказала, что мошенники под предлогом экспертизы наличных денежных средств убедили её в подъезде по месту жительства передать курьеру 1 035 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Днем 3 сентября на улице Матроса Железняка оперативниками по подозрению в этом преступлении задержали 22-летнего жителя поселка Рощино Выборгского района Ленобласти.

Также в Петербурге задержали жителя Нижегородской области, ограбившего в Никольском пенсионерку.

Фото: МВД