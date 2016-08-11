В Петербурге задержали жителя Нижегородской области, ограбившего в Никольском пенсионерку

Он сорвал с пенсионерки золотые украшения.

Полицейские задержали жителя Нижегородской области, ограбившего в Никольском пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 30 августа в полицию Тосненского района обратилась 83-летняя жительница города Никольское с сообщением о том, к ней в квартиру пришел неизвестный под предлогом поговорить о её знакомой, но, как только женщина открыла ему дверь, незнакомец сорвал с нее золотую цепочку и серьги, после чего скрылся. Потерпевшей был причинен ущерб в сумме 129 500 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Утром 3 сентября по подозрению в совершении преступления на 1-й Советской улице в Петербурге был задержан 41-летний неработающий житель Нижегородской области. Установлено, что похищенное задержанный продал и потратил выручку на собственные нужды.

Фото: МВД

Ранее на Шевченко неизвестный повалил на землю девушку и отобрал сумку.

Фото: Piter.tv