На Шевченко неизвестный повалил на землю девушку и отобрал сумку

Его разыскивает полиция.

Полиция разыскивает уличного грабителя, напавшего на девушку в Василеостровском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 2 сентября в полицию поступило сообщение, что у дома 25 корпус 1 по улице Шевченко неизвестный напал на девушку, ударил в лицо и забрал сумку. Чуть позже в полицию обратилась и сама 25-летняя потерпевшая.

Девушка пояснила, что у дома 23 корпус 1 по улице Шевченко неизвестный несколько раз ударил её по лицу и повалил на землю, после чего выхватил из рук сумку и убежал. Сумма ущерба составила 3 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Грабитель разыскивается.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, угрожавшего расправой таксисту в Выборгском районе.

Фото: Piter.tv