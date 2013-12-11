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На Шевченко неизвестный повалил на землю девушку и отобрал сумку
Сегодня, 9:53
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На Шевченко неизвестный повалил на землю девушку и отобрал сумку

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Его разыскивает полиция.

Полиция разыскивает уличного грабителя, напавшего на девушку в Василеостровском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 2 сентября в полицию поступило сообщение, что у дома 25 корпус 1 по улице Шевченко неизвестный напал на девушку, ударил в лицо и забрал сумку. Чуть позже в полицию обратилась и сама 25-летняя потерпевшая.

Девушка пояснила, что у дома 23 корпус 1 по улице Шевченко неизвестный несколько раз ударил её по лицу и повалил на землю, после чего выхватил из рук сумку и убежал. Сумма ущерба составила 3 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Грабитель разыскивается.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, угрожавшего расправой таксисту в Выборгском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж, улица шевченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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