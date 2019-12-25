В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего расправой таксисту в Выборгском районе

При проверке выяснилось, что задержанный ранее был осужден за убийство, грабеж и незаконное хранение наркотиков, а в настоящее время находится под административным надзором и ему запрещено находиться вне места проживания в определенное время суток.

В вторник, 20 августа, примерно в 4:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в такси на улице Академика Лебедева пассажир угрожает водителю.

Как сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу Ленобласти, на место происшествия через несколько минут прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому Петербурга. Возле автомобиля такси Volkswagen Polo они задержали 45-летнего мужчину, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он отказался платить за поездку, а в результате возникшего на этой почве словесного конфликта с водителем угрожал ему расправой.

При проверке выяснилось, что задержанный ранее был осужден за убийство, грабеж и незаконное хранение наркотиков, а в настоящее время находится под административным надзором и ему запрещено находиться вне места проживания в определенное время суток. Сотрудники Росгвардии доставили нарушителя в 19 отдел полиции.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, похитившего алкогольную продукцию в Петергофе.

Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО