Росгвардейцы задержали мужчину, похитившего алкогольную продукцию в Петергофе

Проверка показала, что задержанный находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в январе 2024 года на территории Тюменской области.

Вечером в среду, 7 августа, сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району Петербурга получили сообщение о том, что персонал гипермаркета на Гостилицком шоссе в Петергофе воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Как сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу Ленобласти, Прибыв на место происшествия незамедлительно, наряд Росгвардии задержал 36-летнего мужчину, который украл из магазина две бутылки виски. Проверка показала, что задержанный находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в январе 2024 года на территории Тюменской области.

Росгвардейцы доставили нарушителя в 85 отдел полиции. В дальнейшем задержанного передадут инициатору розыска.

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Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО