На Владимирском проспекте пьяный хулиган прыгал на машины

Сумма ущерба устанавливается.

В Центральном районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал хулигана, прыгавшего на припаркованные у отеля машины. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны

Около двух часов ночи 7 августа росгвардейцы задержали 24-летнего молодого человека, повредившего две иномарки, припаркованные около отеля на Владимирском проспекте.

Нетрезвый гражданин вместе со знакомым прошел на территорию стоянки около гостиницы, где из хулиганских побуждений запрыгнул на несколько автомобилей, повредив ногами их капоты.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, в 28 отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее 50-летняя женщина с шампанским дорвалась до машины бывшего на Маршала Жукова.

Видео: Росгвардия Спб