Завалившийся на бок военный грузовик "Панцирь-С1" попал на видео

Авария произошла во Владивостоке.

Днем 11 марта во Владивостоке случилась авария с участием КамАЗа. По словам очевидцев, на трассе опрокинулся военный автомобиль "Панцирь-1". В сети появилось видео с места происшествия.

В региональном главке МВД сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Однако машину покоробило сильно. Кабина водителя разбита в дребезги. Лежащий на боку грузовик временно ограничил движение в сторону бухты Патрокл.

В настоящий момент КамАЗ убрали с дороги с помощью подъмного крана. Движение возобновилось по двум полосам.

Ранее мы писали, что ДТП на Дыбенко спровоцировало серьезную пробку.

Видео: Instagram / avtopatrul_info