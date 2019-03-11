Завалившийся на бок военный грузовик "Панцирь-С1" попал на видео

Днем 11 марта во Владивостоке случилась авария с участием КамАЗа. По словам очевидцев, на трассе опрокинулся военный автомобиль "Панцирь-1". В сети появилось видео с места происшествия.
В региональном главке МВД сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Однако машину покоробило сильно. Кабина водителя разбита в дребезги. Лежащий на боку грузовик временно ограничил движение в сторону бухты Патрокл.
В настоящий момент КамАЗ убрали с дороги с помощью подъмного крана. Движение возобновилось по двум полосам.
Ранее мы писали, что ДТП на Дыбенко спровоцировало серьезную пробку.
Видео: Instagram / avtopatrul_info
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