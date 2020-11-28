Военный грузовик застрял под Боровым мостом и собрал пробку

Он перекрыл проезд по одной из полос проезжей части.

В Центральном районе Петербурга военный грузовик застрял под железнодорожным мостом на Боровой улице. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Он перекрыл проезд по одной из полос проезжей части. По словам автора публикации в группе "ДТП и ЧП", машина собирает "вокруг себя веселую компанию". Пользователи в комментариях предположили, что это военный грузовик. Также многие отмечали, что перед мостом есть специальный знак, который указывает на максимальные габариты транспортного средства. На данный момент пробка устранена.

Ранее владельцу пострадавшего под "Мостом глупости" грузовика выплатят более 350 тыс. рублей.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Селена Шакирова