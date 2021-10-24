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В ДТП на КАД с участием грузовика Росгвардии есть погибшие

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По предварительным данным, погибли трое военнослужащих, пострадали три человека.

Во вторник, 22 августа, около 18:00 на 84-м километре КАД произошла смертельная авария. По предварительным данным, погибли трое военнослужащих, пострадали три человека. Об этом рассказали в Росгвардии по Северо-Западному округу.

Столкнулись военный грузовик и два легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Очевидцы предполагают, что грузовик подрезали.

На месте ДТП собралась пробка. Затор наблюдается с 77-го км КАД. 

Ранее на Piter.TV: момент ДТП с 16-летним самокатчиком на Ярослава Гашека попал на видео.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: авария кад, авто дтп грузовик фура, военный грузовик
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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