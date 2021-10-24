В ДТП на КАД с участием грузовика Росгвардии есть погибшие

По предварительным данным, погибли трое военнослужащих, пострадали три человека.

Во вторник, 22 августа, около 18:00 на 84-м километре КАД произошла смертельная авария. По предварительным данным, погибли трое военнослужащих, пострадали три человека. Об этом рассказали в Росгвардии по Северо-Западному округу.

Столкнулись военный грузовик и два легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Очевидцы предполагают, что грузовик подрезали.

На месте ДТП собралась пробка. Затор наблюдается с 77-го км КАД.

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