"Лексус" устроил массовое ДТП на КАД в Петербурге

Судя по записи с регистратора, в машину, двигающуюся в левом ряду, врезался "Лексус", подтолкнув машину вперед.

В воскресенье, 24 октября, на КАД возле Большого Обуховского моста произошла массовая авария. Несколько автомобилей столкнулось в левом ряду. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Один из участников движения записал момент столкновения автомобилей. Судя по записи с регистратора, в машину, двигающуюся в левом ряду, врезался "Лексус", подтолкнув машину вперед. Автомобиль врезался во впереди идущее авто.

Как отмечают свидетели, "Лексус" не рассчитал скорость, поэтому избежать дорожного инцидента не удалось. Также пользователи в комментариях отметили, что автомобили не соблюдали необходимую дистанцию. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Пулковском шоссе столкнулись автобус и две иномарки. Информации о пострадавших не поступало.

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