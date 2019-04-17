На Пулковском шоссе столкнулись автобус и две иномарки

Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 24 октября, на Пулковском шоссе произошло массовое дорожное происшествие. В аварии столкнулись автобус и две иномарки. Видеозаписью с места событий поделилися очевидец в социальных сетях.

Дорожный инцидент произошел вечером около 16:50. На кадрах записи можно наблюдать, что у черного автомобиля оторвался бампер, на место происшествия еще не прибыли службы. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что сегодня днем на КАД восстановили движение после страшной аварии. Ночью вблизи съезда на проспект Энгельса столкнулись шесть автомобилей.

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