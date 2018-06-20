В ДТП с туристическим автобусом на Португальской Мадейре погибли 28 человек

В сети опубликованы кадры с места трагедии. Очевидцы сняли как спасают пострадавших, которые остались живы в жуткой аварии.

Сегодня, 17 апреля, на португальском острове Мадейра в ДТП с автобусом погибли 28 человек.

Трагедия произошла на горном спуске южного побережья Мадейры в городе Санта-Круш. Водитель туристического автобуса не справился с управлением, автобус съехал с дороги и рухнул в овраг. В ДТП погибли 28 человек. Из них 17 женщин и 11 мужчин. Всего в автобусе находилось 53 человека. Сообщается, что 22 человека получили травмы различной тяжести.

На месте ДТП работали десятки машин скорой помощи, полиция. По данным немецких СМИ, как минимум 9 погибших граждане Германии. Гражданство других погибших и пострадавших неизвестно. Российские сотрудники посольства находятся в тесной связи с властями. На данный момент нет точных сведений, были ли в автобусе граждане России.

Видео: RTP, Diário de Notícias — Madeira

Фото: @revistaSABADO, Embaixada da Rússia em Portugal