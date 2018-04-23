Под Тверью опрокинулся автобус с паломниками. Последние новости

В сети появились фото и видео с места смертельной аварии в городе Торжок Тверской области.

Накануне, 22 апреля, в городе Торжок произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом.

Автобус с паломниками из Мытищ возвращался из Ниловой Пустыни. В автобусе вместе с водителем было 39 человек. В районе 16 часов на Калининском шоссе в городе Торжок 52-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, автобус вылетел в левый (по ходу движения) кювет и опрокинулся на бок. В результате ДТП погибла 65-летняя женщина. 12 человек получили травмы различной тяжести. 9 человек госпитализировано в больницы города Твери. Есть информация, что один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Следственные органы СК СУ РФ по Тверской области по факту данного ДТП возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Автобус "Мерседес" принадлежит фирме ООО "РусТурСервис".

Сразу после получения информации о произошедшем по поручению руководства следственного управления Следственного комитета России по Тверской области на место незамедлительно выехала усиленная областная следственная группа в составе следователей и криминалистов регионального управления СК России и сотрудников областного УМВД. Кроме этого проведены следственные действия в офисе ООО "РусТурСервис", расположенного в городе Твери, допрошены директор фирмы и водитель автобуса, изъята необходимая документация, связанная с оказанием услуг перевозки и эксплуатацией транспортного средства, назначен комплекс судебных экспертиз. СУ СК РФ по Тверской области

В настоящее время по данному уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы.

Видео: Dezhurka.net

Фото: ВК, Тверь ВКонтакте