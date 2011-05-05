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На КАД восстановили движение после страшной аварии
Сегодня, 15:37
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На КАД восстановили движение после страшной аварии

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Ночью вблизи съезда на проспект Энгельса столкнулись шесть автомобилей.

На 17-м километре КАД  эвакуировали автомобили, поврежденные в результате ночного ДТП. Движение на данном участке полностью восстановлено, осуществляется по трем полосам. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Северо-Запад". 

Напомним, массовое ДТП произошло вблизи съезда на проспект Энгельса. В результате случившегося пострадали три водителя. Еще один молодой человек скончался на месте аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Комарово из-за гололедицы водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

Фото: Pexels

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Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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