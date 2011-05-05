На КАД восстановили движение после страшной аварии

На 17-м километре КАД эвакуировали автомобили, поврежденные в результате ночного ДТП. Движение на данном участке полностью восстановлено, осуществляется по трем полосам. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Северо-Запад".
Напомним, массовое ДТП произошло вблизи съезда на проспект Энгельса. В результате случившегося пострадали три водителя. Еще один молодой человек скончался на месте аварии.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Комарово из-за гололедицы водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.
Фото: Pexels
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