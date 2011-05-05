На КАД восстановили движение после страшной аварии

Ночью вблизи съезда на проспект Энгельса столкнулись шесть автомобилей.

На 17-м километре КАД эвакуировали автомобили, поврежденные в результате ночного ДТП. Движение на данном участке полностью восстановлено, осуществляется по трем полосам. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Северо-Запад".

Напомним, массовое ДТП произошло вблизи съезда на проспект Энгельса. В результате случившегося пострадали три водителя. Еще один молодой человек скончался на месте аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Комарово из-за гололедицы водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

Фото: Pexels