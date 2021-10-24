На КАД вблизи развязки с проспектом Энгельса столкнулись шесть автомобилей

В ДТП погиб 26-летний молодой человек. Три человека серьезно пострадали.

Сегодня, 24 октября, на КАД произошла массовая авария, в результате которой погиб человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Вблизи проспекта Энгельса дорогу не смогли поделить две фуры, "КамАЗ" и три легковушки. От удара одна из фур перевернулась.

В аварии погиб 26-летний водитель, еще три человека получили серьезные травмы. На место ДТП прибыли кареты скорой помощи. У 27-летней девушки диагностировали множественные гематомы. 43-летний участник аварии попал в больницу с переломом бедер, черепно-мозговой травмой и ушибом грудины. Еще один пациент, 31-летний мужчина, был госпитализирован с множественными рваными ранами передней брюшной стенки.

Подробности инцидента уточняются. На месте аварии работают правоохранители. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Пулковском шоссе погиб человек в ДТП с участием трех машин.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург