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В Комарово из-за гололедицы водитель не справился с управлением и врезался в ограждение
Сегодня, 10:26
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В Комарово из-за гололедицы водитель не справился с управлением и врезался в ограждение

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В результате случившегося 65-летний мужчина погиб.

Сегодня, 24 октября, в Комарово водитель разбился, влетев в ограждение. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ранним утром. Из-за гололедицы на дорогах 65-летний мужчина не справился с управлением. В результате случившегося он погиб на месте ДТП. 

Подробности аварии уточняются. Проводится проверка. 

Отметим, что сегодня в Петербурге из-за непогоды произошло множество массовых аварий. На Кантемировском мосту очевидцы насчитали 10 машин, которые столкнулись из-за гололедицы. Подобное случилось на Дворцовом и Ушаковском мостах.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария в комарово, гололедица, непогода, погиб водитель
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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