Сотрудники МЧС на месте ликвидируют последствия случившегося.

В Крыму на трассе столкнулись 19 машин из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 30 декабря на 14-м км 600 м трассы Дубки – Левадки. В результате ДТП, предварительно, пострадали три человека. Отмечается, что столкнулись грузовик и легковые машины. Сотрудники МЧС на месте ликвидируют последствия случившегося.