В Крыму на трассе столкнулись 19 машин из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел 30 декабря на 14-м км 600 м трассы Дубки – Левадки. В результате ДТП, предварительно, пострадали три человека. Отмечается, что столкнулись грузовик и легковые машины. Сотрудники МЧС на месте ликвидируют последствия случившегося.Ранее мы сообщали, что в Самарской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом. Видео: ГУ МЧС России по Республике Крым
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