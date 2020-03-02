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В Крыму на трассе столкнулись 19 машин из-за непогоды

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Сотрудники МЧС на месте ликвидируют последствия случившегося.

В Крыму на трассе столкнулись 19 машин из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 30 декабря на 14-м км 600 м трассы Дубки – Левадки. В результате ДТП, предварительно, пострадали три человека. Отмечается, что столкнулись грузовик и легковые машины. Сотрудники МЧС на месте ликвидируют последствия случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом. Видео: ГУ МЧС России по Республике Крым
Теги: дтп, крым, непогода, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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