Также сообщается об одном погибшем.

В Самарской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на 1144-м км автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Пригорки. Автомобиль Lada Vesta столкнулся с автобусом Yutong, следовавшим из Перми в Самару. На момент ДТП в автобусе находились 42 человека.

Предварительной версией аварии назвали непредоставление преимущества в движении легковым автомобилем при выезде на главную дорогу. Также сообщается об одном погибшем. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Томской области в ДТП погиб человек.

Фото: СУ СК России по Самарской области