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В Томской области в ДТП погиб человек

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Три человека доставлены в медицинские учреждения.

В Томской области в ДТП погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Инцидент произошел вечером 29 декабря на Шегарском тракте. По предварительным данным, водитель Toyota Carina не справилась с управлением и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем "Газель". В результате ДТП водитель иномарки погибла на месте. Двое пассажиров иномарки и один пассажир "Газели" доставлены в медицинские учреждения. Водитель второго автомобиля не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае в ДТП погибли два человека.

Видео: Telegram / Томская полиция

Теги: дтп, жертвы, пострадавшие, томская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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