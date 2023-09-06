Три человека доставлены в медицинские учреждения.

В Томской области в ДТП погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Инцидент произошел вечером 29 декабря на Шегарском тракте. По предварительным данным, водитель Toyota Carina не справилась с управлением и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем "Газель". В результате ДТП водитель иномарки погибла на месте. Двое пассажиров иномарки и один пассажир "Газели" доставлены в медицинские учреждения. Водитель второго автомобиля не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае в ДТП погибли два человека.

Видео: Telegram / Томская полиция