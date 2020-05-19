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В Алтайском крае в ДТП погибли два человека

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Четыре человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

В Алтайском крае в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 29 декабря на 48 км автодороги А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан". Поступило сообщение о столкновении иномарок Nissan Qashqai и Hyundai Sonata. Водитель и пассажирка Nissan Qashqai погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля и три пассажира Hyundai Sonata с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По предварительной версии, водитель Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другой иномаркой. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Дзержинском из-за ДТП начался пожар возле заправки.

Видео: Госавтоинспекция Алтайского края

Теги: алтайский край, дтп, жертвы, шоссе
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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