Из-за гололедицы на мостах Петербурга произошли массовые дорожные аварии этой ночью

ДТП заметили на Дворцовом, Кантемировском и Ушаковском мостах.

В ночь на воскресенье, 24 октября, в Петербурге из-за гололедицы на дорогах петербуржцы стали свидетелями нескольких массовых аварий. Об увиденном они сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Жесткое столкновение 10 автомобилей и машины ДПС произошло в три часа ночи на мосту Бетанкура. Из-за льда на дороге водители не справились с управлением. Кроме того, подобные инциденты произошли и на Дворцовом, Кантемировском и Ушаковском мостах.

На данный момент подробности случившегося уточняются. Выясняется информация о пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что массовое ДТП произошло и на КАД. В аварии пострадали три человека, один водитель погиб.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург