Момент ДТП с 16-летним самокатчиком на Ярослава Гашека попал на видео

Пострадавший с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лба был госпитализирован в больницу.

Во Фрунзенском районе автомобилист сбил самокатчика, который пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Напомним, авария произошла днём 21 августа у дома 5 по улице Ярослава Гашека. Лада Веста под управлением 67-летнего автомобилиста сбила 16-летнего самокатчика. Мужчина ехал на зелёный сигнал светофора, подросток пересекал проезжую часть, не спешившись с электросамоката, на красный сигнал светофора.

Пострадавший с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лба был госпитализирован в больницу.

Видео: Piter.tv