На Ярослава Гашека 16-летний самокатчик угодил под колёса автомобиля

Он ехал на самокате на запрещающий сигнал светофора.

Во Фрунзенском районе автомобилист сбил самокатчика, который пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Подробности аварии стали известны Piter.tv.

Днём 21 августа у дома 5 по улице Ярослава Гашека 67-летний А., управляя автомобилем Лада Веста, сбил 16-летнего самокатчика. Мужчина ехал на разрешающий сигнал светофора, подросток пересекал проезжую часть, не спешившись с электросамоката, на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавший с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лба, в состоянии средней тяжести госпитализирован в детскую городскую больницу.

Автомобилист в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 1 раз.

На прошлой неделе 17-летнюю девушку сбили на обочине в Сланцах.

Фото: Piter.tv