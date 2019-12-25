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17-летнюю девушку сбили на обочине в Сланцах
Сегодня, 10:54
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17-летнюю девушку сбили на обочине в Сланцах

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Правил дорожного движения подросток не нарушала.

Во вторник, 15 августа, на улице 1 мая в Сланцах случилась авария, в результате которой пострадала 17-летняя студентка колледжа. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что 37-летний водитель Opel по неустановленным причинам выехал за пределы проезжей части и сбил девушку, шедшую по обочине навстречу движению автомобилей. Правил дорожного движения подросток не нарушала.

Пострадавшую доставили в больницу с ушибами и черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила двух младшеклассников на Ленской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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