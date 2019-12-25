17-летнюю девушку сбили на обочине в Сланцах

Во вторник, 15 августа, на улице 1 мая в Сланцах случилась авария, в результате которой пострадала 17-летняя студентка колледжа. Об этом стало известно Piter.TV.
Известно, что 37-летний водитель Opel по неустановленным причинам выехал за пределы проезжей части и сбил девушку, шедшую по обочине навстречу движению автомобилей. Правил дорожного движения подросток не нарушала.
Пострадавшую доставили в больницу с ушибами и черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила двух младшеклассников на Ленской улице.
Фото: Piter.TV
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