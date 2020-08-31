Иномарка сбила двух младшеклассников на Ленской улице

22-летний водитель за рулём JAC J7 наехал на 10-летнего четвероклассника и 9-летнего третьеклассника.

Вечером во вторник, 15 августа, на Ленской улице произошло ДТП, в результате которого в больницу попали двое несовершеннолетних. Об этом сало известно Piter.TV.

Установлено, что 22-летний водитель за рулём JAC J7, двигаясь по внутридворовой территории, наехал на 10-летнего четвероклассника и 9-летнего третьеклассника, которые вышли из-за припаркованного авто без сопровождения взрослых.

В результате ДТП четвероклассник госпитализирован с ссадинами обоих колен и возможным переломом таза. Третьекласснику диагностировали возможный перелом малой берцовой кости правой ноги. Оба мальчика доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что девятиклассник на скутере попал в больницу после столкновения с Kia на Суздальском.

Фото: Piter.TV