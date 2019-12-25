Девятиклассник на скутере попал в больницу после столкновения в Kia на Суздальском

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Вечером в понедельник, 14 августа, у дома №67 по Суздальскому проспекту случилась авария с участием школьника на скутере. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 59-летний водитель, управляя Kia Optima, выезжал с парковки "ёлочка" по боковому проезду и совершил столкновение с двигавшимся от проспекта Культуры в сторону улицы Демьяна Бедного скутером Suzuki под управлением 16-летнего школьника.

В результате ДТП пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга лёгкой степени, ссадиной лобной области слева, ссадиной теменной области справа, ушибленной раной среднего пальца правой кисти в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Мечникова в результате ДТП погиб мотоциклист.

Фото: Piter.TV