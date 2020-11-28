К мосту девушку привез автомобиль такси.

Момент спасения женщины с Борового моста засняли камеры наблюдения. Запись оказалась в распоряжении Piter.tv. К мосту девушку привез автомобиль такси.

В ночь на субботу на мосту в центре Петербурга прохожие уберегли от прыжка в воду незнакомую женщину. Неравнодушные петербуржцы вызвали психологов, не переставая разговаривать с женщиной и следить за ней, а затем передали горожанку специалистам. Женщину госпитализировали в психиатрическую больницу.

Другого петербуржца от прыжка в воду с моста Бетанкура уберечь не удалось.

Видео: Piter.tv