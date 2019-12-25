Ночью прохожие и спасатели уберегли двух петербуржцев от падения с высоты

Трагедии едва не произошли на Боровом мосту и на улице Фрунзе.

В третьем часу ночи в субботу, 28 ноября, прохожие и спасатели спасли сразу двух петербуржцев от падения с высоты. О двух инцидентах со счастливыми финалами Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Первый случай произошел на Боровом мосту, где прохожие уберегли от прыжка в воду незнакомую женщину. Неравнодушные петербуржцы вызвали психологов, не переставая разговаривать с женщиной и следить за ней, а затем передали горожанку специалистам. Женщину госпитализировали в психиатрическую больницу.

Второе спасение произошло в доме №16 по улице Фрунзе, где местные жители заметили сидящего в окне пятого этажа мужчину. На место незамедлительно приехали медики и спасатели, пока мужчина заявлял о своих опасных для жизни намерениях. Спасателям удалось взломать дверь в квартиру с окном, на котором сидел петербуржец, и мужчину передали врачам.

Ранее мы рассказывали, как полицейские спасли мужчину от падения с Яхтенного моста.

Фото: Piter.TV