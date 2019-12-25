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Полицейские спасли мужчину от падения с Яхтенного моста
Сегодня, 14:28
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Полицейские спасли мужчину от падения с Яхтенного моста

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Молодого человека отвлекли и вытащили за ограждение на мост.

Инспектору ДПС ОГИБДД по Приморскому району удалось уберечь молодого человека от падения с Яхтенного моста. Мужчина уже стоял за ограждением, когда у него завязался разговор с сотрудником правоохранительных органов. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Инцидент произошел ранним утром 18-го ноября. Пока одни инспекторы отвлекали жителя Петербурга, другой успел схватить его и перетащил на мост. По предварительным данным, 22-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сады и скверы в центре Петербурга закрыли из-за шквалистого ветра. 

Фото: скрин из видео "Дорожный инспектор" / VK 

Теги: мост, несчастный случай, яхтенный мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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