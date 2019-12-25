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Сады и скверы в центре Петербурга закрыты из-за шквалистого ветра
Сегодня, 12:00
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nastya960

Сады и скверы в центре Петербурга закрыты из-за шквалистого ветра

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Для безопасности горожан сады и скверы в центре Петербурга, которые находятся в ведении Комитета по благоустройству, закрыли из-за шквалистого ветра. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

По прогнозам, сегодня юго-западный ветер дует со скоростью 15-20 м/с, в прибрежных районах – 22 м/с. В Петербурге закрыли Таврический, Юсуповский, Лопухинский, Овсянниковский, Никольский сады, сад Сан-Галли, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой.

Комитет по благоустройству рекомендует петербуржцам и гостям города быть осторожными, не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, не ходить в парки и скверы. Об упавших деревьях можно сообщить по телефону: 314-60-13. 

В Ленинградской области на 19 ноября также объявили штормовое предупреждение.

Фото: Piter.tv

 

Теги: ветер, парк, сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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