Неизвестный спрыгнул с моста Бетанкура в Петербурге

Спасатели продолжают осматривать акваторию в поисках тела.

В ночь на субботу, 28 ноября, стало известно о том, что неизвестный мужчина прыгнул с моста Бетанкура в Василеостровском районе Петербурга. Как рассказал Piter.tv источник в экстренных службах, заявитель рассказал спасателям, что вниз по течению Малой Невы плыл человек, кричал и просил о помощи, после чего скрылся из вида.

Спасатели продолжают осматривать акваторию в поисках тела.

Ранее мы сообщали о том, что тело замглавы Дома детского творчества нашли во дворе дома на Карельском переулке. Материалы о происшествии направлены в петербургский Следком.

Фото: Piter.tv