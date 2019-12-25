Тело замглавы Дома детского творчества нашли во дворе дома на Карельском переулке

Материалы о происшествии направлены в петербургский Следком.

Тело замглавы Дома детского творчества Приморского района нашли во дворе дома на Карельском переулке в Петербурге. Об этом 28 ноября Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

В ночь на пятницу, 27 ноября, в полицию обратился 28-летний местный житель, который проживает в Карельском переулке. Он указал, что у дома №3 по переулку за торговым павильоном обнаружено тело женщины. Позже выяснилось, что погибшей 50 лет, она получила закрытый перелом скулы. Женщина занимала должность заместителя директора Дома детского творчества Приморского района.

Тело было отправлено в морг, где предстоит установить точную причину смерти. Материалы о происшествии направлены в петербургский Следком.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка попыталась поджечь порох в детском клубе на Ударников. Нарушительница получила административный протокол.

Фото: Piter.tv