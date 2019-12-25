Владельцу пострадавшего под "Мостом глупости" грузовика выплатят более 350 тыс. рублей

Грузовик пострадал после столкновения с мостом.

Суд наказал водителя, который на "Газеле" врезался в "мост глупости" на Софийской улице. Иск к нему подал владелец грузового автомобиля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел два года назад. Истец Сергей Свицов передал Андрею Козлову грузовик "Isuzu", а тот врезался на нем в переправу. Свицов потребовал компенсировать ущерб.

Ответчик пояснил, что он не учел высоту транспортного средства, поэтому произошло ДТП.

Суд взыскал с водителя 276,8 тыс. рублей, упущенную выгоду в размере 77 тыс. рублей, расходы по оценке в размере 6,5 тыс. рублей, расходы по оплате госпошлины в 6,7 тыс. рублей. В моральной компенсации было отказано.

Ранее Piter.TV узнал о том, что расстояние от дороги на Софийской до "моста глупости" хотят увеличить до 5 метров.

Фото: ВКонтакте / Мост глупости (официальная группа)