Расстояние от дороги на Софийской до "моста глупости" хотят увеличить до 5 метров

По всей видимости, в районе "моста глупости" трасса будет находиться на более низком уровне, чем она есть сейчас.

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" ищет проектировщика для капитального ремонта Софийской улицы. 7-го июня учреждение разместило конкурс на сайте госзакупок. В техническом задании упоминается и популярный "мост глупости" через реку Кузьминку. Расстояние от дороги до переправы увеличат до 5 и более метров.

Проектными решениями обеспечить габарит моста на Софийской улице через реку Кузьминку по высоте (расстояние от поверхности проезда до верхней линии очертания габарита) — не менее 5,0 метров... говорится в техническом задании.

Отмечается, что такое показатель соответствует ГОСТу. Напомним, до закрытия проезда ограничение по высоте для транспорта составляло 2,7 метров.

Капитальный ремонт будет включать участок Софийской улицы от Усть-Ижорского шоссе до правоповоротного съезда на улицу Труда. Проект должен быть готов к 31 марта 2022-го года. Стоимость работ составит почти 18 млн рублей. Из них 11,7 млн рублей проектировщик получит в этом году. Заявки принимаются до 1-го июля 2021-го года.

Фото: ВКонтакте / Мост глупости (официальная группа)