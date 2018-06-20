Mercedes погнул ограду и влетел в столб на Синопской набережной

В сети появились фотографии с места происшествия.

Днем 16 апреля в центре Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в столб, погнув перед этим металлическое ограждение. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на пересечении Синопской набережной и Херсонской улицы. Свидетели ДТП рассказали, что Mercedes собирался поворачивать со второй полосы, в это время по третьей двигался микроавтобус, который решил проехать прямо. Таким образом иномарку направили прямо в столб.

В машине сработали подушки безопасности. На снимке можно увидеть молодого человека в белой футболке, который стоит возле транспорта. По предварительной версии, это владелец пострадавшего автомобиля.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Piter.TV