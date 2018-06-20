  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Mercedes погнул ограду и влетел в столб на Синопской набережной
Сегодня, 15:25
51
Alena_Zinovieva

Mercedes погнул ограду и влетел в столб на Синопской набережной

0 0

В сети появились фотографии с места происшествия.

Днем 16 апреля в центре Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в столб, погнув перед этим металлическое ограждение. Об этом сообщает мобильный корреспондент  Piter.TV.

Инцидент произошел на пересечении Синопской набережной и Херсонской улицы. Свидетели ДТП рассказали, что Mercedes собирался поворачивать со второй полосы, в это время по третьей двигался микроавтобус, который решил проехать прямо. Таким образом иномарку направили прямо в столб.

В машине сработали подушки безопасности. На снимке можно увидеть молодого человека в белой футболке, который стоит возле транспорта. По предварительной версии, это владелец пострадавшего автомобиля.

Ранее мы писали, что на съезде с КАД столкнулись пять машин.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: авария, врезался в столб, дтп с иномаркой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Оставить комментарий