В компании "Пассажиравтотранс" прокомментировали ситуацию с автобусом, который врезался в столб

В полиции утверждают, что водитель транспортного средства был пьян.

В компании "Пассажиравтотранс" рассказали подробности аварии с автобусом, который влетел в столб на проспекте Стачек. Информация о случившемся появилась в Telegram-канале перевозчика.

Представители компании уверяют, что водитель был трезв. Факт употребления алкоголя не был официально зафиксирован.

Водитель автобуса признался, что находился в шоковом состоянии после столкновения с фонарем. Этим он и объяснил свое поведение с правоохранителями. Однако полицейские уверены, что автомобилист был пьян.

Известно, что в аварии пострадал один пассажир. Он получил ушиб. Мужчина сможет получить компенсацию, обратившись в страховую компанию.

Сейчас предприятие проводит проверку. Водителя пока отстранили от работы. Если выяснится, что он нарушил правила ПДД, его, вероятно, уволят.

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Фото: Телеграм / Пассажиравтотранс