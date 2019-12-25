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В компании "Пассажиравтотранс" прокомментировали ситуацию с автобусом, который врезался в столб
Сегодня, 15:11
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В компании "Пассажиравтотранс" прокомментировали ситуацию с автобусом, который врезался в столб

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В полиции утверждают, что водитель транспортного средства был пьян.

В компании "Пассажиравтотранс"  рассказали подробности аварии с автобусом, который влетел в столб на проспекте Стачек. Информация о случившемся появилась в Telegram-канале перевозчика. 

Представители компании уверяют, что водитель был трезв. Факт употребления алкоголя не был официально зафиксирован.

Водитель автобуса признался, что  находился в шоковом состоянии после столкновения с фонарем. Этим он и объяснил свое поведение с правоохранителями. Однако полицейские уверены, что автомобилист был пьян. 

Известно, что в аварии пострадал один пассажир. Он получил ушиб. Мужчина сможет получить компенсацию, обратившись в страховую компанию.

Сейчас предприятие проводит проверку. Водителя пока отстранили от работы. Если выяснится, что он нарушил правила ПДД, его, вероятно, уволят.

Ранее на Piter.tv: в Педиатрическом университете врачи спасают мальчика, который запутался в гамаке и потерял сознание.

Фото: Телеграм / Пассажиравтотранс

 

Теги: автобус, врезался в столб, пассажиравтотранс, проспект стачек, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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