В Педиатрическом университете врачи спасают мальчика, который запутался в гамаке и потерял сознание

Подростка доставили в стационар накануне в 13:00. Он находился в тяжелом состоянии.

В Педиатрическом университете медики спасают жизнь школьника, который запутался в гамаке и потерял сознание. Ребенка ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Напомним, подростка доставили в стационар накануне в 13:00. Он находился в тяжелом состоянии. Добавим, что врачей вызвала мать мальчика, которая нашла сына повисшим на гамаке.

В ближайшее время пациента выведут из состояния комы. По его КТ мозга врачи дают обнадеживающие прогнозы по дальнейшему лечению.

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