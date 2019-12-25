На проспекте Науки иномарка сбила маму с 4-летней дочкой

Пострадавших с черепно-мозговой травмой, переломом и ссадинами госпитализировали.

Утром 26 ноября в Калининском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На пересечении проспекта Науки и улицы Обручевых водитель Hyundai не заметил женщину с 4-летней девочкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате пострадавших доставили в больницу имени Раухфуса с черепно-мозговой травмой, переломом и ссадинами.

В настоящий момент выясняются подробности случившегося.

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Фото: Piter.TV