На проспекте Науки иномарка сбила маму с 4-летней дочкой

Утром 26 ноября в Калининском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
На пересечении проспекта Науки и улицы Обручевых водитель Hyundai не заметил женщину с 4-летней девочкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате пострадавших доставили в больницу имени Раухфуса с черепно-мозговой травмой, переломом и ссадинами.
В настоящий момент выясняются подробности случившегося.
Ранее мы писали, что иномарка "облокотилась" на ограждение после ДТП на Таллинском шоссе.
Фото: Piter.TV
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