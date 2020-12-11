Иномарка "облокотилась" на ограждение после ДТП на Таллинском шоссе

По информации ГУ МВД по Петербургу и области, пострадала девушка.

Вечером 24 ноября на Таллинском шоссе в Петербурге произошла авария с участием двух иномарок. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть синюю иномарку, у которой полностью разбита передняя часть. Второй же автомобиль и вовсе "облокотился" на ограждение.

На место аварии тут же прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. Как рассказали "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в результате столкновения пострадала девушка.

Ранее мы писали, что полиция выясняет обстоятельства ДТП в Невском районе, в котором погиб пешеход.

Видео: Telegram / Мегаполис