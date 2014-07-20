Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Невском районе, в котором погиб пешеход

Травмы получил еще один пешеход.

Утром в среду, 24 ноября, на проспекте Обуховской обороны у дома №61 произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Известно, что 41-летний водитель "Лады Ларгус" сбил двух женщин, которые, по предварительным данным, пытались перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Одна петербурженка скончалась от полученных травм на месте, а вторую пострадавшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести здоровью.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Фото: Piter.tv