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Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Невском районе, в котором погиб пешеход
Сегодня, 14:49
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Невском районе, в котором погиб пешеход

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Травмы получил еще один пешеход.

Утром в среду, 24 ноября, на проспекте Обуховской обороны у дома №61 произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Известно, что 41-летний водитель "Лады Ларгус" сбил двух женщин, которые, по предварительным данным, пытались перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Одна петербурженка скончалась от полученных травм на месте, а вторую пострадавшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести здоровью. 

Полиция выясняет обстоятельства аварии. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, невский район, пострадал пешеход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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