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На Гражданском проспекте "делимобиль" прилетел в ограждение, едва не задев трамвай
Сегодня, 8:02
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lesjasap

На Гражданском проспекте "делимобиль" прилетел в ограждение, едва не задев трамвай

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Очевидцы рассказали о вечерней аварии, в которой задет трамвай.

В Калининском районе Петербурга каршеринговое авто врезалась в ограждение трамвайных путей. Водитель "Делимобиля" устроил аварию вечером 11 марта на Гражданском проспекте около станции метро. Об инциденте заявили очевидцы в социальных сетях.

По версии местных жителей, человек за рулем легкового автомобиля не справился с управлением на проезжей части. Кроме ограждений иномарка повредила урну. В свою очередь та улетела в направлении трамвая и немного испортила транспортное средство.

На место ДТП была вызвана полиция и экстренные службы. Данных о пострадавших нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: авария с трамваем, делимобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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