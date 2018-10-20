На Гражданском проспекте "делимобиль" прилетел в ограждение, едва не задев трамвай

Очевидцы рассказали о вечерней аварии, в которой задет трамвай.

В Калининском районе Петербурга каршеринговое авто врезалась в ограждение трамвайных путей. Водитель "Делимобиля" устроил аварию вечером 11 марта на Гражданском проспекте около станции метро. Об инциденте заявили очевидцы в социальных сетях.

По версии местных жителей, человек за рулем легкового автомобиля не справился с управлением на проезжей части. Кроме ограждений иномарка повредила урну. В свою очередь та улетела в направлении трамвая и немного испортила транспортное средство.

На место ДТП была вызвана полиция и экстренные службы. Данных о пострадавших нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб