На перекрестке Ярославского и Енотаевской столкнулись "Лада" и трамвай

Авария спровоцировала пробку, а в 300 метрах произошло еще одно ДТП.

Ближе к вечеру в пятницу, 19 февраля, на углу Ярославского проспекта и Енотаевской улицы "Лада" влетела в трамвай №9. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако столкновение спровоцировало пробку. Недалеко от места этой аварии, буквально в 300 метрах, произошло еще одно ДТП. Об этом сообщил корреспондент "Фонтанки". На углу Костромского проспекта и Калязинской улицы столкнулись две иномарки, в результате чего "Рено" улетела в сторону сугроба и дерева.

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Фото: vk.com/spb_today