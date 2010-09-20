В Петербурге оштрафовали начальницу почты, два года получавшую чужую зарплату

Обвиняемая заплатит штраф в размере десяти тысяч рублей.

В пятницу, 19 февраля, Невский районный суд Петербурга вынес приговор по делу в отношении начальницы отделения почтовой связи, которая получала зарплату уволившейся сотрудницы два года, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Суд выяснил, что обвиняемая уговорила работницу, которая собралась менять место работы, передать ей свои зарплатные банковские карты и пароли и не писать заявление. Начальница вводила в табель учета рабочего времени ложные данные и по итогу получила более 500 тысяч рублей чужой зарплаты.

Подсудимая признала вину, раскаялась и загладила причиненный ущерб, она заплатит штраф в размере 10 000 рублей.

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Фото: Piter.TV