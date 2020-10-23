Водителю грозит не только штраф. Его может ждать и более серьезное наказание.

Доставщик пиццы в Москве заехал в трамвай на мопеде, видео появилось в сети. Как сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта, "Мосгортранс" уже написал на водителя заявление в полицию.

Власти столицы отметили, что водителю мопеда грозит штраф, но в случае если его действия признают хулиганством — то лишение свободы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свыше 70% москвичей чувствуют себя в безопасности. Заявление он сделал на церемонии вручения премии в области обеспечения безопасности.

Видео: Telegram / Подъем