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Собянин заявил, что свыше 70% москвичей чувствуют себя в безопасности
Сегодня, 14:28
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matveyvn

Собянин заявил, что свыше 70% москвичей чувствуют себя в безопасности

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Московские власти улучшают материальную базу городской полиции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свыше 70% москвичей чувствуют себя в безопасности. Заявление он сделал на церемонии вручения премии в области обеспечения безопасности.

Спасибо за то, что вы обеспечиваете безопасность, снижение преступности.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что горожане отвечают представителям правопорядка тем же, так как ощущают большую безопасность в Москве. По словам градоначальника, в 2013 году только 30% москвичей заявляли, что чувствуют себя в безопасности.

Градоначальник отметил, что московские власти улучшают материальную базу городской полиции, улучшают её материальную базу.

Ранее в Москве дворники, скатываясь без страховки, синхронно чистили крыши от снега.

Фото: pixabay.com

Теги: безопасность, москва, полиция, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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